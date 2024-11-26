Данные инФОМ дали аргументы за не столь жесткие действия ЦБ РФ

В центре внимания. На мировом рынке в понедельник превалировали позитивные настроения. Инвесторы в основном отыгрывали новости о назначении нового министра финансов США, а вчерашняя статистика мало чем удивила глобальный рынок.
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