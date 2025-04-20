Пасхальное перемирие стало подарком отступающих ВСУ

Продление Пасхального перемирия еще на месяц приведёт к потере завоёванных кровью российских позиций – в минувшую ночь ВСУ проводили ротацию солдат, подвоз боеприпасов к линии фронта, а также эвакуацию раненых/тел убитых.
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