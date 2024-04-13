Бюджет Сочи пополнился на ₽2,9 миллиардов за первый квартал 2024 года Все эти средства — собственные доходы, отметился рост поступлений с НДФЛ, вместе с ростом рынка труда.
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Бюджет Сочи пополнился на ₽2,9 миллиардов за первый квартал 2024 года Все эти средства — собственные доходы, отметился рост поступлений с НДФЛ, вместе с ростом рынка труда.