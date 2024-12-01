Президент Украины Владимир Зеленский видит «все возможности» для завершения войны в следующем году. «Мы можем это сделать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной», - заявил Зеленский в интервью изданию Sky News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии