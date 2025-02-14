Монополия на волонтёрство

В подмосковном Пущино разгорается скандал внутри членов волонтерского движения. После двух лет плодотворной совместной работы по производству и сбору гуманитарной помощи для наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции в организации произошел раскол в команде, который ставит под угрозу ее дальнейшую работу.