Монополия на волонтёрство

В подмосковном Пущино разгорается скандал внутри членов волонтерского движения. После двух лет плодотворной совместной работы по производству и сбору гуманитарной помощи для наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции в организации произошел раскол в команде, который ставит под угрозу ее дальнейшую работу.
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