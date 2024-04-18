Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня

В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у Кургана и Кетовского муниципального округа ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой до +100 см.
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