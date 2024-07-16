Welcome to Bangkok: квартира с французским колоритом и прогулки по злачным местам

﻿﻿Вечером мы прибыли в аэропорт Бангкока и сразу ощутили ту же цивилизацию, что и Куала-Лумпур: на выходе из терминала стоят киоски нескольких мобильных операторов, где можно получить сим-карту, которой можно пользоваться в течение нескольких месяцев.