Welcome to Bangkok: квартира с французским колоритом и прогулки по злачным местам

Вечером мы прибыли в аэропорт Бангкока и сразу ощутили ту же цивилизацию, что и Куала-Лумпур: на выходе из терминала стоят киоски нескольких мобильных операторов, где можно получить сим-карту, которой можно пользоваться в течение нескольких месяцев.
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