Бриллианты, выращенные в лабораториях: Как к ним относятся в мире и какое у них будущее

Бриллианты могут быть вечными, но их происхождение меняется. На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что цены на некоторые необработанные камни находятся в свободном падении, поскольку американцы предпочитают украшения, изготовленные с использованием выращенных в лаборатории бриллиантов, стоимость которых ниже.