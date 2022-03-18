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СК проверит призывы главы украинской погранслужбы к насилию против военных РФ

СК проверит призывы главы украинской погранслужбы к насилию против военных РФ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил расследовать высказывания главы украинской пограничной службы Сергея Дейнеко, направленные против российских военных, сообщает пресс-служба ведомства.

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