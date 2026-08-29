Truist и Fifth Third заморозили продажи продуктов Delaware Life из-за расследования США

Американские банковские гиганты Truist Financial и Fifth Third Bancorp официально приостановили распространение инвестиционных и страховых продуктов компании Delaware Life Insurance, принадлежащей миллиардеру Марку Уолтеру.
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