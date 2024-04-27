Ядерная угроза: какие страны у границ России могут разместить ракеты США Ольга ВайленкоПрезидент Польши Анджей Дуда недавно вызвал широкий резонанс своими заявлениями о милитаристской политике страны и возможном размещении американского ядерного оружия на польской территории.