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Царьград

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Юрий Трутнев сообщил о 5,5 тысячах участников ВЭФ во Владивостоке

Юрий Трутнев сообщил о 5,5 тысячах участников ВЭФ во Владивостоке

На Восточный экономический форум во Владивостоке уже зарегистрировано 5,5 тысячи участников из более чем 70 стран, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

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