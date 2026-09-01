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Регионы России

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Рост использования цифровых коммуникаций на платформе МТС Линк в Московском регионе в II квартале 2026 года

Рост использования цифровых коммуникаций на платформе МТС Линк в Московском регионе в II квартале 2026 года

ПАО «МТС» проанализировала активность по использованию цифровых решений для бизнес-коммуникаций на платформе «МТС Линк» предприятиями Московского региона во втором квартале 2026 года.

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