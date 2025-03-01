Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл мотивы поездок знаменитостей на Украину. Он подчеркнул, что звёзды посещали страну "не от души и из сочувствия", а за солидные гонорары, которые выплачивало USAID.
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