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Царьград

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"Не от души и из сочувствия": Орбан раскрыл мотивы поездок звёзд на Украину. Найден след USAID

"Не от души и из сочувствия": Орбан раскрыл мотивы поездок звёзд на Украину. Найден след USAID

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл мотивы поездок знаменитостей на Украину. Он подчеркнул, что звёзды посещали страну "не от души и из сочувствия", а за солидные гонорары, которые выплачивало USAID.

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