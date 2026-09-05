Путин назвал Собянина и его команду «главным мотором» масштабных инициатив: что понравилось президенту

Глава государства сказал, что любые трудности временны, а Москва и Россия — вечныВ День города Москвы, который отмечают 5 и 6 сентября, президент Владимир Путин назвал мэра Сергея Собянина и его команду «главным мотором» масштабных столичных проектов.