Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

692 подписчика

Путин назвал Собянина и его команду «главным мотором» масштабных инициатив: что понравилось президенту

Путин назвал Собянина и его команду «главным мотором» масштабных инициатив: что понравилось президенту

Глава государства сказал, что любые трудности временны, а Москва и Россия — вечныВ День города Москвы, который отмечают 5 и 6 сентября, президент Владимир Путин назвал мэра Сергея Собянина и его команду «главным мотором» масштабных столичных проектов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым