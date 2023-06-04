Политолог Дхармапутра объяснил, почему жители Индонезии поддерживают Россию

Россия воспринимается жителями Индонезии как страна, терпимая к исповедующим ислам. Именно поэтому все больше жителей государства встают на сторону РФ, уверен глава факультета Восточной Европы индонезийского Университета Аирланга Ридхо Дхармапутра.