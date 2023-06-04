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Политолог Дхармапутра объяснил, почему жители Индонезии поддерживают Россию

Политолог Дхармапутра объяснил, почему жители Индонезии поддерживают Россию

Россия воспринимается жителями Индонезии как страна, терпимая к исповедующим ислам. Именно поэтому все больше жителей государства встают на сторону РФ, уверен глава факультета Восточной Европы индонезийского Университета Аирланга Ридхо Дхармапутра.

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