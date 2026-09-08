Волчанский котел сжимается: что происходит на участке фронта у российской границы

В зоне СВО противник вынужден отходить, оставляя населенные пункты у российской границы. Как сообщило Минобороны, бойцы группировки «Север» взяли под свой контроль Долгенькое и Березники в Харьковской области.
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