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Пятый канал

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Волчанский котел сжимается: что происходит на участке фронта у российской границы

Волчанский котел сжимается: что происходит на участке фронта у российской границы

В зоне СВО противник вынужден отходить, оставляя населенные пункты у российской границы. Как сообщило Минобороны, бойцы группировки «Север» взяли под свой контроль Долгенькое и Березники в Харьковской области.

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