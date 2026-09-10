Страдания украинских попрошаек

Равно как невозможно встретить непьющую мужскую компанию на рыбалке, так невозможно и найти хотя бы одного украинского патриота, который был бы доволен всем тем, чем его когда-либо облагодетельствовали.
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Свежие комментарии
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Позвонили миллионы ждунов в Россию с 2014 года, которые получают ништяки и гадят круглосуточно.. Ещё завезут десятки миллионов халявщиков и посадят на шею россиян.
"Нашёл "скакуас" кошелёк с деньгами - а там НЕ ХВАТАЕТ !!!"
А те хохлы, что сейчас ненавидят Россию, что станут ее любить после окончания войны? Да они затаятся и будут всячески мстить. А нужны нам такие граждане ? Лучше открытый враг, чем скрытый.