Симоньян назвала умершего Салмонда «почти по-русски душевным»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале отреагировала на смерть бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда, выражая свои соболезнования его семье.
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