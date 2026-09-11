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Воронежские новости

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Минспорта присвоил воронежским спортсменам звание «Мастер спорта России»

Минспорта присвоил воронежским спортсменам звание «Мастер спорта России»

Девять воронежских спортсменов получили звание «Мастер спорта России» в пауэрлифтинге, плавании, самбо, спортивной акробатике, борьбе и ориентировании.

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