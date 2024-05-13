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Газета «Культура»

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Фильм «Сто лет тому вперед» снова возглавил прокат в России и СНГ

Фильм «Сто лет тому вперед» снова возглавил прокат в России и СНГ

Фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» возглавил прокат в выходные. По итогам выходных фильм по мотивам повести Кира Булычева собрал 235,6 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.

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