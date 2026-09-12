Урсулу фон Дер Ляйен обвинили в финансировании Киева за счет французов

Лидер французской правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал решение Еврокомиссии выделить Украине еще €6,1 млрд на оборонные нужды.
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