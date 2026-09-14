Государство ускорит анализ причин роста цен на продукты

В 2023 году введён мониторинг для выявления причин роста цен на продукты. Государство надеется оперативно выявлять факторы подорожания, от сырья до торговых наценок.
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