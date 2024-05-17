Тренды рынка Азии в четверг определили японский ВВП и американская инфляция

Азиатско-Тихоокеанские рынки выросли в четверг, следуя за динамикой фондовых индексов Уолл-стрит. Они закрылись на рекордных максимумах в среду, благодаря замедлению инфляции в Новом Свете Главной статистикой в Азии вчера стал выход ВВП Японии.
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