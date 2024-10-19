Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ну чо поделать, дело то житейское

Ну чо поделать, дело то житейское

Однажды Георгий смотрел, как в Узбекистане учительница избила в школе ребёнка за то, что он попросил её говорить по-русски на уроке русского же языка.

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