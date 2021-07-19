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«Жители РФ будут видеть топ-клубы только по телевизору». Главный тренер команды РПЛ против швейцарской системы

«Жители РФ будут видеть топ-клубы только по телевизору». Главный тренер команды РПЛ против швейцарской системы

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал возможную реформу чемпионата России. Напомним, ранее Российский футбольный союз выступил с официальным заявлением, в котором объяснил, почему организация готовит масштабную реформу российского футбола, ссылаясь на аналитическую работу голландской компании Hypercube.

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