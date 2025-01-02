Не завелась: выхлоп может промерзнуть, если делать так!

Банальная история: с понижением температуры двигатель перестал пускаться. Так что же делать конкретному автовладельцу, чья машина отказывается заводиться на морозе? Вполне может оказаться, что вы знаете не все ответы на этот вопрос.
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