У РЖД закончились деньги на закупки рельсов, вагонов и локомотивов

Компания готовит план сокращения расходов из-за резкого падение грузоперевозок и снижения выручки, пишет ReutersИнвестпрограмма РЖД, которая изначально составляла 1,3 трлн рублей, затем была урезана до 890 млрд рублей, сократится ещё на 32,5 млрд рублей.
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