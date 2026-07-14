Хайтек+
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хайтек+

24 подписчика

Ученые нашли белок — ключевой защитник кишечника от воспаления

Ученые нашли белок — ключевой защитник кишечника от воспаления

Основной причиной воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), включая болезнь Крона и язвенный колит, считается нарушение защитного барьера кишечника, который предотвращает проникновение бактерий и других веществ в ткани организма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии