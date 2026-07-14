Ученые нашли белок — ключевой защитник кишечника от воспаления

Основной причиной воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), включая болезнь Крона и язвенный колит, считается нарушение защитного барьера кишечника, который предотвращает проникновение бактерий и других веществ в ткани организма.
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