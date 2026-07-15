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Бабаев о том, что Иванов проведет сезон в СКА на правах аренды: «У меня не было задачи утащить парня из КХЛ. Я согласился с ним, что чуть времени надо провести здесь»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Сергея Иванова , высказался о 2-летнем контракте игрока с « Коламбусом ».

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