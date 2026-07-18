Срочно! Трагедия в Тамбовской области: на мирных людей летели БПЛА со смертельной начинкой

Семь человек погибли при атаке БПЛА на логистический центр Wildberries в Тамбовской области В Тамбовской области в результате атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены.
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