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Срочно! Трагедия в Тамбовской области: на мирных людей летели БПЛА со смертельной начинкой

Срочно! Трагедия в Тамбовской области: на мирных людей летели БПЛА со смертельной начинкой

Семь человек погибли при атаке БПЛА на логистический центр Wildberries в Тамбовской области В Тамбовской области в результате атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены.

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