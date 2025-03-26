В городах России началась облава на курьеров с мопедами: 2 из 3 - нарушители

Vladimir Lioubimcev

Для такого транспорта нужно строить велосипедные дорожки. Тут у нас как-то чертой отметили такую велосипедную "дорожку" прямо на тротуаре... А ведь я помню, как в Геническе было. Тротуар отдельно. Потом небольшой по ширине газон. Потом идет асфальтированная велосипедная дорожка шириной метра два, опять небольшой газон и уже идет ДОРОГА, Все должно быть отделено. И тротуар, и велосипедная дорожка, и основная дорога... . Почему в Геническе, еще в советское время знали, как это нужно делать, а по всей России не знали? И не знают? То, что мотаются на электросамокатах на бешеной скорости (никакого ограничения скорости нет) и на электровелосипедах - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ НАСЕЛЕНИЯ!!