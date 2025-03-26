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В городах России началась облава на курьеров с мопедами: 2 из 3 - нарушители

В городах России началась облава на курьеров с мопедами: 2 из 3 - нарушители

Русский Колоколъ Elena Mayorova/Global Look Press Помогут ли разовые акции навести порядок на улицах? Алексей НИКИТИН Вечером 18 февраля в Санкт-Петербурге курьер иностранец на электроскутере сбил 12-летнего подростка.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Для такого транспорта нужно строить велосипедные дорожки. Тут у нас как-то чертой отметили  такую велосипедную &quot;дорожку&quot; прямо  на тротуаре... А ведь я помню, как в Геническе было. Тротуар отдельно. Потом небольшой по ширине газон. Потом идет асфальтированная велосипедная дорожка шириной метра два, опять небольшой газон и уже идет ДОРОГА, Все должно быть отделено. И тротуар, и велосипедная дорожка, и основная дорога... . Почему в Геническе, еще в советское время знали, как это нужно делать,  а по всей России не знали? И не знают? То, что мотаются на электросамокатах на бешеной скорости (никакого ограничения скорости нет) и на электровелосипедах - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ НАСЕЛЕНИЯ!!
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4 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Чего ловить - отстреливать надо.
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4 час.
Сергей Ульмасов
Невозможно ходить по улицам Питера из за этих уродов, которые гоняют по пешеходным путям
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3 час.
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