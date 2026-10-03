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Пронедра

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Операция без наркоза под Кашпировского, правда или миф

Операция без наркоза под Кашпировского, правда или миф

Операции во время телемоста с участием Анатолия Кашпировского действительно проводились. В ночь на 2 марта 1989 года в Тбилиси оперировали двух женщин, а сам психотерапевт находился в Киеве и общался с пациентками через телевизионную связь.

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