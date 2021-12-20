К 30-летию запуска СНГ

21 декабря 2021 года исполнилось 30 лет со дня подписания Алма-Атинской декларации. Три десятилетия назад с политической карты мира исчезла советская сверхдержава, и в Алма-Атинской декларации миру было возвещено о целях и принципах функционирования на постсоветском пространстве нового образования – Содружества Независимых Государств (СНГ), созданного 8 декабря 2021 года в Вискулях (Беловежская пуща, Белоруссия) в соответствии с.