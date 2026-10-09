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Татар-информ

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Акцизы принесли бюджету Татарстана 35,7 млрд рублей за девять месяцев

Акцизы принесли бюджету Татарстана 35,7 млрд рублей за девять месяцев

За январь – сентябрь 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 35,7 млрд рублей акцизов.

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