Percy Jackson Season 3 At New York Comic Con: Live Panel Updates From Walker Scobell

Percy Jackson star Walker Scobell will appear at a New York Comic Con panel on Saturday to give us mere mortals a taste of Season 3.
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