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10 важных фактов из жизни принцессы Дианы

10 важных фактов из жизни принцессы Дианы

31 августа 1997 года в автокатастрофе погибла принцесса Уэльская, урожденная Диана Фрэнсис Спенсер. В годовщину смерти принцессы Дианы мы хотим вспомнить самые интересные и примечательные факты из ее биографии.

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