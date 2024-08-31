10 важных фактов из жизни принцессы Дианы

31 августа 1997 года в автокатастрофе погибла принцесса Уэльская, урожденная Диана Фрэнсис Спенсер. В годовщину смерти принцессы Дианы мы хотим вспомнить самые интересные и примечательные факты из ее биографии.
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