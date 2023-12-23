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Сплошная реклама и ужасная организация: Настя Ивлеева заработала на “голой” вечеринке, подставив звездных гостей и показав чужое колье за 23 млн

Сплошная реклама и ужасная организация: Настя Ивлеева заработала на “голой” вечеринке, подставив звездных гостей и показав чужое колье за 23 млн

Блогерша Анастасия Ивлеева, зарабатывая неплохие деньги, решила организовать мероприятие, которое будет обсуждать вся Россия и не только.

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