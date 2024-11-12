Antiquity: раскрытые данные разведки указали на поле сражения VII века в Ираке

Международная группа археологов из Великобритании и Ирака обнаружила место битвы при Аль-Кадисии, которая произошла в 637 году нашей эры, став решающей победой арабских мусульман в распространении ислама за пределы Аравии.
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