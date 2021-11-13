Проблемы с беженцами будет решать Путин

Ильшат Рахматулин

Sergey Ivanov

Вот вляпался Батька! По уши! Хотел европейцам отомстить за санкции- а получилось, что сам себя высек. Теперь эту толпу как- то кормить, куда- то селить- ведь зима на носу! А там, между прочим, грудные детишки! И с газопроводом лоханулся! Ведь не его газ по трубам идет! Русский! Так какое право он имеет им распоряжаться? Или мало ему врагов, хочет еще и с Россией разругаться? Подвел Батьку его характер! Слишком импульсивный. В политике так нельзя. А с мигрантами надо было се вовремя решать: Увидел, что поляки начали забор ставить- надо было сразу прекращать. А сейчас мы можем сколько угодно кричать, что европейцы сами виноваты (хотя так оно и есть)- но отвечать за все Батьке придется. Так уж получилось, что теперь он- крайний. Ну, а за собой и Россию потянет.