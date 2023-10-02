Председатель Следственного комитета поручил доложить по обращению жителей Краснодарского края о нарушении их жилищных прав

В социальной сети опубликовано обращение жителей Адлерского района г. Сочи к руководству ведомства с просьбой обратить внимание на нарушение их жилищных прав муниципальными органами власти, по иску которых судом вынесено решение о сносе многоквартирного жилого дома.
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