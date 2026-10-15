Бывших сотрудников полиции приняли на работу в торговую организацию и к индивидуальному предпринимателю, но не уведомили их прежних работодателей, за что оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый.
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