Не без эксцессов на Сенном рынке. 🔹Кому-то из мигрантов стало плохо. Приводят в чувство. Как сообщает корреспондент Мойки78, внезапно на территории рынка включили запись мусульманской молитвы.
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