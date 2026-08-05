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"Срочно корректируют лечение". Лерчек пропустила таргетную терапию из-за суда

"Срочно корректируют лечение". Лерчек пропустила таргетную терапию из-за суда

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая борется с раком последней стадии, пропустила таргетную терапию из-за суда по делу о незаконном выводе денег за рубеж, где её приговорили к пяти годам условно и назначили штраф в 765 млн рублей.

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