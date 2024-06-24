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Стало известно, когда начнется строительство трамвайной ветки в микрорайон Кирилла Россинского в Краснодаре

Стало известно, когда начнется строительство трамвайной ветки в микрорайон Кирилла Россинского в Краснодаре

Стало известно, когда начнется строительство трамвайной ветки в микрорайон Кирилла Россинского в КраснодареСтроительство трамвайно ветки в микрорайон Кирилла Россинского в Краснодаре начнётся не раньше 2026 года.

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