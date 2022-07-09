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  • Татьяна Рябинина
    Полностью с вами согласна. А вой мужиков про меркантильность достала уже.Мать хочет съехат...
  • Александр24
    Вот ваша бабья суть и проявилась. Пока помоложе,то в комментариях про любовь плетёте и т.п. А после 60,по-вашему,уже ...Мать хочет съехат...
  • Людмила
    А к нему переехать не судьба ? и жили бы отдельно и для себя.Мать хочет съехат...

Что может скрываться под личиной холостяка без алиментов и проблем?

Что может скрываться под личиной холостяка без алиментов и проблем?

Владимир считал себя завидным холостяком. Поди, не у каждого есть собственная двушка в Подмосковье с зачетным ремонтом; и работа с заработной платой почти полтинник? А если еще недурен собой - роста пусть и не очень высокого, зато не кривой и не косой! Все еще мало? Тогда Владимир вынимает козырь рукава! Никаких обязательств по алиментам! И даже возраст  цветущий - всего лишь слегка за 30! Практически Карлсон!Впрочем, такое же мнение сложилось бы о Владимире у женщины, которая не являлась бы чрезмерно подозрительной.

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