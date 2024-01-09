Прокуратура взыщет с бывших сотрудников “Водоканала” взятки на 2,8 млн рублей

Прокуратура Московского района Северной столицы направила в суд иск о взыскании в пользу государства с двух бывших сотрудников “Водоканала”, а также с двух их посредников, полученных в качестве взяток средств.
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