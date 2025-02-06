Царьград На сайте МВД заработал реестр контролируемых лиц: В него будут вносить нарушающих законы России мигрантов Фото: Ekaterina Sychkova/Globallookpress В России ужесточили контроль за действиями мигрантов.
Тяжела и неприглядна жизнь «ценнейшего» мигранта: в России начали действовать новые ограничения для иностранцев
Комментарии
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Виктор Борисов
Рабочая сила".........не может быть дешевой или дорогой.Она может быть только КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ или не квалифицированной."Иностранные специалисты".....с 4 6 классами образования и соответствующим уровнем общей культуры......которые вчера только слезли с ишака или пальмы......ненавидят и презирают русских и не собираются принимать нормы цивилизованного общества и жить по ним.Это просто замещение коренных народов России ведется целеноправленно и планомерно.Причем в самое ближайшее время неизбежен социальный взрыв.....эти специалисты купившие или просто получившие российские паспорта и вместе с ними бесплатную медицину образование детские сады ...на законном основании будут требовать и ЗАРПЛАТУ. и жилье в тех "человейниках" которые ими настроены и настроены по видимому для них---потому что 66% этого жилья не востребованоИ тем более учитывая их этническую и религиозную общность сплоченность.....в отличии от россиян...они создадут ..такуюююю проблему......которую то что ошибочно у нас называется государством.......решить просто не способно.Наши правители прыгнут в свои бизнес джеты и СДРИСНУТ в страны НАТО где у них у всех гражданство деньги и недвижимость.А расхлебывать это все нам с вами......... Оказалось, что мигранты перестали работать, в самом прямом смысле. Покупают трудовой патент, но на работу не спешат, а растворяются среди среды сородичей. Чем занимаются, откуда берут средства на существование – власти это не знают, не могут контролировать. Но что еще хуже, все эти бывшие «дворники, строители и грузчики за копейки» исчезли. Теперь мигранты требуют оплату больше, чем для коренных россиян, но вместо работы норовят обмануть заказчика. Или все делают так, что у связавшихся с ними в итоге одни убытки.
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6 час.
Ринат Ахметуллин
Ну это уже что-то, надеюсь не затормозят и успокоятся на этом наши законодатели.
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4 час.
Виктор Хованов
Опять разведут коррупционерократию вместо того, чтобы "мелкоячеистым неводом" от Мурманска до Сочи пройтись по всей России с запада от Украины на восток до Берингова пролива. Народ уже охренел от бездействия властей. Сколько лет идёт этот мигрантский беспредел, Симеон Бекбулатович №2 наконец встал со своей "лежанки на печи" и промямлил хоть что-то членораздельное. И наверное обратно улёгся с осознанием проделанной большой работы.
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2 час.
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