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В Петербурге предложили изменить закон из-за «студий» в коммуналках

В центре Петербурга хотят запретить продавать комнаты под видом отдельных студий. Депутаты Петербурга предложили изменить закон о продаже долей в доме для борьбы с массовой продажей «квартир-студий» в коммуналках.

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