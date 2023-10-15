В Петербурге предложили изменить закон из-за «студий» в коммуналках

В центре Петербурга хотят запретить продавать комнаты под видом отдельных студий. Депутаты Петербурга предложили изменить закон о продаже долей в доме для борьбы с массовой продажей «квартир-студий» в коммуналках.
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