В следующей Battlefield планируется самая реалистичная система разрушаемости Ка...

В следующей Battlefield планируется самая реалистичная система разрушаемостиКак стало известно, пользователи обнаружили списки вакансий для студии Ripple Effect компании Electronic Arts: пользователей особенно привлекла одна из вакансий компании, а именно старшего 3D-художника.
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